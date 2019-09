Leander Dendoncker kan nederlaag bij Everton niet vermijden

Everton heeft de Wolves met lege handen naar huis gestuurd op de vierde speeldag van de Premier League. De uitploeg, met Leander Dendoncker de hele wedstrijd op het veld, verloor met 3-2.

De wedstrijd kwam snel op gang met een doelpunt aan elke kant van het veld binnen de eerste tien minuten. Richarlison strafte eerst een misverstand in de achterhoede van de Wolves af (5.), alvorens Romain Saiss de stand terug in evenwicht bracht (9.). Everton kon niettemin de leiding drie minuten later weer overpakken via een kopbal van Alex Iwobi. In de 75e minuut kwamen de Wolves opnieuw langszij. Raul Jimenez kopte een doorgekopte vrije trap voorbij Rui Patricio in doel. De gelijke stand bleef opnieuw niet lang op het bord staan en Richarlison legde met zijn tweede van de avond de eindstand vast in het voordeel van Everton (80.). Willy Boly moest het veld in de 95e minuut nog verlaten na een tweede gele kaart.