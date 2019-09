Topper tussen Club Brugge en Genk eindigt op gelijkspel

In een kansarme eerste helft kreunde Racing Genk voortdurend onder de Brugse aanvalsgolven. Maar in een meer evenwichtige tweede helft kon de regerende landskampioen - mede door de geslaagde entree van Patrik Hrosovsky - uiteindelijk een verdiende puntendeling uit de band slepen in het Venetië van het Noorden.