Orkaan Dorian bereikt hoogste categorie in laatste rechte lijn naar Bahama’s

In de laatste rechte lijn naar de Bahama’s heeft de orkaan Dorian nog aan kracht gewonnen. De orkaan is opgeklommen van categorie 4 naar de hoogste categorie 5, heeft het Amerikaanse nationale orkaancentrum in Miami zondag meegedeeld.

Volgens de recentste voorspellingen van het orkaancentrum zou Dorian spoedig de Abaco-eilanden in het noordwesten van de Bahama’s kunnen bereiken met windsnelheden tot meer dan 260 kilometer per uur. Die zouden gepaard gaan met zeer hevige regenval. De autoriteiten van de Bahama’s, een eilandengroep met bijna 400.000 inwoners, hebben de bevolking verzocht om schuilplaatsen en hogergelegen gebieden op te zoeken.

Tegen maandagavond zou Dorian de kust van het Amerikaanse Florida kunnen naderen, maar het is moeilijk te voorspellen met welke kracht de orkaan op de “sunshine state” zal inbeuken. Het zou ook kunnen dat de orkaan noordwaarts draait en eerder in de richting van de staten Georgia of South Carolina zou trekken.