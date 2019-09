Vijf twintigers en piloot komen om bij helikopterongeval in Noorwegen

Het ongeval gebeurde in bergachtig gebied in de buurt van de noordelijke gemeente Alta (themabeeld) Foto: Bridgeman Images

Bij een helikopterongeval in het noorden van Noorwegen zijn alle zes inzittenden omgekomen. Dat zegt de politie van de provincie Finnmark. Er werd een onderzoek geopend.

Het ongeval gebeurde zaterdag in bergachtig gebied in de buurt van de noordelijke gemeente Alta. Een onderzoek is geopend.

Bij een zoekactie zaterdag is nog een vermiste persoon teruggevonden, die overleden bleek. Een andere inzittende overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

De vijf passagiers waren twintigers en afkomstig uit Alta. De piloot was een Zweed, zegt de politie. De oorzaak van het ongeval is nog onbekend.