Mamadou Tew, voormalig cultheld bij Club Brugge, overleden op 59-jarige leeftijd

Mamadou Tew is niet meer. De beenharde verdediger, die tussen 1984 en 1990 furore maakte bij Club Brugge, overleed in zijn huis in Dakar op 59-jarige leeftijd. Tew had de laatste jaren last van zware artrose en sukkelde ook met zijn knieën.

Tew arriveerde in 1984 in ons land, waar hij aan de slag ging bij Club Brugge. De verdediger ontpopte zich tot een cultheld en klokte af op 143 officiële wedstrijden voor blauw-zwart, waarin hij vijf doelpunten maakte. In 1988 veroverde hij met de Bruggelingen de Belgische landstitel, twee jaar eerder won hij de Beker van België. Van 1990-1992 speelde hij bij Charleroi, alvorens terug te keren naar Senegal.

C’est avec grande tristesse que je viens d’apprendre le décès de mon co équipier et ami Mamadou Tew!!! #senegal #saysay #ami #famille pic.twitter.com/LJJopPA5nk — Philippe Vande Walle (@PhilVandeWalle) September 1, 2019

Tew Mamadou overleed vandaag op 59-jarige leeftijd in Dakar. Club wenst zijn innige deelneming te betuigen aan zijn familie en vrienden. #RIPTew pic.twitter.com/oHXGQ8V8Jg — Club Brugge KV (@ClubBrugge) September 1, 2019