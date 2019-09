Ambulanciers aangevallen tijdens interventie: “Standaard kogelwerende vesten mee”

In Avelgem (West-Vlaanderen) is in de nacht van zaterdag op zondag een ploeg ambulanciers aangevallen door een jonge man. De hulpverleners konden zichzelf in veiligheid brengen, maar de ambulance kan niet meer worden ingezet door de toegebrachte schade. “We krijgen met zoveel agressie te maken dat het stilaan een onderdeel van de job is geworden”, zegt diensthoofd Dominiek D’haene.