Dit waren de laatste woorden van prinses Diana tegen de brandweerman die haar probeerde te redden

Al jarenlang zijn er geruchten over de laatste woorden van prinses Diana. “Hij heeft me vermoord”, zou ze gefluisterd hebben in de oren van de hulpverleners. Maar niets is minder waar, getuigt brandweerman Xavier Gourmelon (51) nu. Hij was als eerste ter plaatse en herinnert zich nog als de dag van gisteren hoe haar laatste minuten verliepen.

Foto: BELGA/AFP

31 augustus 1997. Xavier Gourmelon en zijn team van de Parijse brandweer is vlakbij wanneer ze een standaard oproep binnenkrijgen en hun ambulance keren naar de Pont de l’Alma-tunnel. Drie minuten later komen ze aan bij een locatie waar brokstukken in het rond zijn gegooid. In de autowrakken liggen drie slachtoffers. Twee van hen reageren niet.

Gourmelon haast zich naar de blonde vrouw, die zijn hulp nodig heeft. “Ik gaf haar wat zuurstof en mijn team en ik bleven aan haar zijde toen ze uit de auto werd gehaald. Het ging heel snel, omdat we de auto niet hoefden open te snijden”, getuigt hij in een interview met The Mirror. Hij hielp haar secuur verder, maar eenmaal uit de wagen kreeg prinses Diana een hartaanval.

De hulpverlener had geen flauw idee met wie hij te maken had. “Het was pas toen men haar in de ambulance wegreed dat de andere hulpverleners me vertelden wie ze was”, aldus Gourmolon.

Laatste woorden

De brandweerman had nooit gedacht dat Lady Di zou sterven. “Op een bepaald moment was ze weer bij bewustzijn. Ze bedankte me. Ze wilde zelfs de mensen die haar reanimeerden spreken. We dachten echt dat ze het zou halen”, herinnert de brandweerman zich nog. “Ze had een ‘lichte wonde’ aan een schouder maar verder leek er niets mis met de vrouw. Ik hield haar hand vast en zei haar rustig te blijven en niet te bewegen. Ik legde uit dat ik er was om te helpen en ik stelde haar gerust”, aldus de brandweerman.

Toch was de scène verschrikkelijk om aan te zien, zo getuigde de eerste politieman Sebastian Dorzee tien jaar geleden al. Zowel haar minnaar Dodi Al-Fayed als chauffeur Henri Paul werden ter plekke doodverklaard. “Diana heeft haar geliefde voor haar ogen zien sterven. Ze wist perfect wat er aan de hand is.” Voor ze de ambulance inging, sprak ze brandweerman Gourmelon nog toe. “Op het einde zei ze: ‘Mijn god, wat is er gebeurd?’” Dat waren de laatste woorden die Lady Di sprak tegen de Fransman.

In rouw

De ambulance zou 41 minuten onderweg zijn, waarin de prinses het bewustzijn opnieuw verloor. Diana werd in amper enkele minuten tijd recht tot in de operatiekamer van het Pitié-Salpétrière Hospital gereden. Maar het ervaren team kon haar niet meer redden. De interne verwondingen waren te groot en een gescheurd bloedvat nabij haar hart zou haar einde worden. Brandweerman Gourmelon rouwt nog steeds.