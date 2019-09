De ‘Heilige Drievuldigheid’ van ‘Thuis’: “Een leven zonder Thuis zou ik als een onwaarschijnlijk zwart gat ervaren”

Op tv kunnen ze bij momenten elkaars bloed drinken. Ernaast vormen ze een Drievuldigheid die bijna Heilig is: Marleen Merckx, Annick Segal en de Zonhovense Leah Thys zijn de enige actrices die sinds de start van Thuis in 1995 ononderbroken in de populairste soap van Vlaanderen te zien waren. En ja, dat schept een band.