US OPEN. Titelverdedigster Naomi Osaka voorbij Gauff naar achtste finales

Titelverdedigster Naomi Osaka (WTA 1) heeft zich zaterdag eenvoudig geplaatst voor de achtste finales van de US Open. De 21-jarige Japanse versloeg de zes jaar jongere Amerikaanse tienersensatie Cori Gauff (WTA 140) met 6-3 en 6-0.

Bij de laatste zestien neemt Osaka het op tegen de Zwitserse Belinda Bencic (WTA 12), die profiteerde van het forfait van Anett Kontaveit (WTA 21). De Estse was ziek en verscheen daardoor niet op het court.

Osaka pakte vorig seizoen de eindzege in New York, na een zege in de finale tegen de Amerikaanse Serena Williams. Aansluitend schreef ze ook de Australian Open op haar naam, maar nadien wilde het minder lukken. Op Roland Garros overleefde de Japanse de derde ronde niet, waarna ze op Wimbledon meteen haar koffers moest pakken.

Gauff debuteerde dit jaar op de WTA Tour en tekende op Wimbledon meteen voor een stunt door, als qualifier, de achtste finales te bereiken. Ze rekende er in de eerste ronde af met Venus Williams.