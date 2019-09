Deelstaatverkiezingen Oost-Duitsland stellen verstandshuwelijk CDU-SPD opnieuw op de proef

In Duitsland sleept de zogenaamde ‘grote coalitie’ (‘GroKo’) van christen- en sociaaldemocraten zich voort, maar als er ergens deelstaatverkiezingen zijn, komt dat verstandshuwelijk telkens op losse schroeven te staan. Vandaag/zondag zijn er verkiezingen in de Oost-Duitse deelstaten Saksen en Brandenburg. Er dreigen klappen voor zowel CDU als SPD. Voor die laatste partij voelt de grond onder de voeten nog net iets heter. Mocht Dietmar Woidke in Brandenburg het minister-presidentschap moeten afstaan, zullen de voorstanders binnen de SPD om de stekker uit de ‘GroKo’ te trekken zich ongetwijfeld weer roeren.