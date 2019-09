OVERZICHT. Ook voor deze kleine royals komt de eerste schooldag eraan

Prins Gabriël (16), zoon van koning Filip en koningin Mathilde, verandert van school. Maar ook in andere koningshuizen beginnen verschillende jonge royals aan een nieuw avontuur. Charlotte, de 4-jarige dochter van de Britse prins William en hertogin Catherine, gaat voor het eerst naar school. En de Nederlandse koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben geen dochters meer in het lager. Een overzicht.

Verenigd Koninkrijk: eerste schooldag voor Charlotte

William brengt George naar school in 2018. Foto: Belga

Charlotte is ingeschreven op de privéschool waar ook haar oudere broer George (6) gaat. Naar verwachting zullen William en Catherine hun kinderen naar school brengen en mogen media daar beelden van maken.

Goedkoop is de Thomas’s Battersea in Londen allerminst. Ze vragen bijna 6.000 euro leergeld per kwartaal. Tenminste, bij het oudste kind. Ingeval van Charlotte zullen William en Kate “korting” krijgen.

De kersverse leerlinge krijgt een gevarieerd lesprogramma: Frans, kunst, muziek en ballet. Ze zal op jonge leeftijd leren schrijven. Ook de natuur neemt een prominente plek in. De leerlingen moeten het plaatselijk groen leren te waarderen en worden uitgenodigd voor speciale lessen in het bos.

George, die naar het eerste leerjaar gaat, staat een zwaarder lessenpakket te wachten. Hij krijgt voortaan literatuur, wetenschap en geschiedenis. En hij zal meer huiswerk krijgen. Zo moet hij dagelijks minstens tien minuten lezen.

Nederland: niemand meer naar basisschool

De Nederlandse koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben nu echt drie tienerdochters in huis. Want de jongste van drie dochters, Ariane (12), gaat nu ook naar de middelbare school.

Het Nederlands koningspaar met hun drie dochters. Foto: ATP

Ariane zal overstappen naar het Christelijk Gymnasium Sorghvliet in Den Haag, waar haar zussen Amalia (15) en Alexia (14) ook zitten. De school is helemaal aangepast aan de prinsesjes. Sinds de komst van Amalia, die net als Elisabeth bij ons kroonprinses is en ooit koningin wordt, is het een versterkte burcht geworden. Er hangen verschillende bewakingscamera’s.

Koning Willem-Alexander weet wel zeker dat Ariane het naar haar zin zal hebben op Sorghvliet: “Ze kan zelfs niet wachten, ze is er helemaal klaar voor.” Hij deed die uitspraak op de jaarlijkse fotosessie van het koninklijk gezin, aan het begin van de zomervakantie. Het mediamoment viel samen met Arianes laatste dag op haar basisschool in Wassenaar bij Den Haag.

Zweden: Estelle naar school

In Zweden is het schooljaar al twee weken bezig. Ook voor Estelle (7). Zij is de dochter van kroonprinses Victoria en kleindochter van koning Carl Gustav. Vlak voor haar eerste schooldag werd ze gefotografeerd door haar moeder, leunend tegen een boom. Bijschrift op sociale media: “Tijd voor de schoolbel. Vandaag keren veel kinderen terug naar de schoolbanken. Net als prinses Estelle, die aan het eerste leerjaar begint.”

Estelle poseert voor haar moeder, vlak voor haar eerste schooldag. Foto: Zweeds koningshuis

België: Gabriël naar privéschool

Zoals deze krant afgelopen week berichtte, verandert er heel wat ten huize koning Filip en koningin Mathilde. Want hun oudste zoon Gabriël (16) verandert van school, een eind verder weg van Laken. Hij schakelt over naar een Engelstalige privéschool in Watermaal-Bosvoorde. Daar had hij afgelopen donderdag zijn eerste dag.

Gabriëls oudere zus Elisabeth (17) is vrijdag aan haar laatste middelbaar begonnen op haar kostschool in Wales. Emmanuel (13) gaat vanaf maandag weer naar zijn school voor kinderen met leerproblemen, die gevestigd is in Kessel-Lo bij Leuven. Hij zit in theorie in het tweede middelbaar. Eléonore (11) staat maandag voor haar laatste jaar basisonderwijs in Sint-Jan Berchmanscollege in Brussel.

Naar deze privéschool gaat Gabriël. Foto: if

En zo is iedereen klaar voor de allereerste schooldag.