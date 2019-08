Bocholt mag dromen van kwalificatie ub EHF Cup, Tongeren doet goede zaak in BENE-League

In de heenwedstrijd in de eerste ronde van de EHF-Europabeker heeft Belgisch kampioen Bocholt zaterdag de maat genomen van Westwien. Na de 26-22 zege tegen de nummer vier van de Oostenrijkse competitie mogen de Limburgers dromen van een plaats in de tweede ronde en een dubbele confrontatie tegen het Zwitserse Wacker Thun.

Bocholt was dominant in de eerste helft. De verdediging gaf geen krimp, maar helaas miste Bocholt slagkracht in de zone van de waarheid. Te veel open doelkansen werden gemist en de voorsprong bleef dan ook beperkt tot twee doelpunten (12-10). Dat was niet anders in de eerste tien minuten van de tweede helft, maar van 16-14 ging het dan in één ruk naar 20-14. De mogelijkheden om die voorsprong nog uit te diepen waren er, maar het was Westwien dat zich terug in de wedstrijd knokte en de schade uiteindelijk beperkte tot 26-22.

“Een mooi resultaat”, blikt coach Lenders terug. “Dat biedt mogelijkheden voor de terugwedstrijd maar zekerheden zijn er niet. Damian Kedziora is er volgend weekend niet bij, Jordi Cremers herstelt nog van een ribblessure. Ik hoop Kooijman wel helemaal fit aan de start te krijgen.”

Tongeren doet beste zaak op speeldag 1

Op de eerste speeldag in de BENE-League viel zaterdag één verrassing. In de Nederlandse confrontatie tussen kampioen Aalsmeer en nieuwkomer Houten ging de zege naar Houten (24-28). Bevo wilde het thuisvoordeel tegen de Lions omzetten in een overwinning maar kwam eveneens van een kale kermis thuis. Lions domineerde vanaf minuut één en op de 26-35-zege viel uiteindelijk niets aan te merken.

Van de Belgische clubs die in actie kwamen deed Tongeren de beste zaak. Tongeren - met de nieuwkomers Qerimi, Bolaers en Glesner in de basis - liet Atomix nooit in de wedstrijd komen. De Limburgers, die aan de rust leidden met 17-11, gingen in de tweede helft op hun elan door en wonnen vlotjes met 39-28. Minder goed verging het NeLo op het veld van Hurry Up. Sporting beperkte de schade in de eerste helft tot 15-13, maar kwam in de tweede periode niet meer in het stuk voor en droop af met 30-23 verliescijfers.

Bocholt-Volendam en Hasselt-Wezet werden wegens Europese verplichtingen van Bocholt, Volendam en Wezet uitgesteld. Beide wedstrijden worden woensdag afgewerkt. .