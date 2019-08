Zwitser Nino Schurter soleert naar achtste wereldtitel mountainbike

De Zwitser Nino Schurter heeft zaterdag in het Canadese Mont-Sainte-Anne zijn wereldtitel mountainbike crosscountry verlengd. Het is al de achtste regenboogtrui, en de vijfde op rij, voor de regerende olympische kampioen.

De 33-jarige Schurter forceerde in de vijfde van zeven ronden zelf de beslissing met een aanval. Zijn taaiste concurrent, de Fransman Stéphane Tempier, had geen antwoord klaar en was iets later het slachtoffer van een lekke achterband, waardoor hij terugviel naar een achtervolgende groep, die Schurter nooit nog zou terugzien. Aan de streep had hij een halve minuut voorsprong. Met zijn achtste wereldtitel verbeterde Schurter zijn eigen record.

In de strijd voor de andere medailles reed de Italiaan Gerhard Kerschbaumer in de voorlaatste ronde weg uit de achtervolgende groep. Maar door een lekke band werd hij nog teruggegooid naar de vijfde plek. Mathias Flückiger, een landgenoot van Schurter, veroverde de zilveren medaille, Tempier brons. Zijn landgenoot Titouan Carod werd vierde. Jens Schuermans was de beste Belg op de achttiende plek.

De Nederlander Mathieu van der Poel, dit MTB-seizoen laureaat van drie wereldbekerwedstrijden, stond niet aan de start. Hij focust zich op het WK op de weg in het Britse Yorkshire.