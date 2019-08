Ontslag Custovic helpt niet: Waasland-Beveren gaat in tweede helft kopje-onder tegen Charleroi

Waasland-Beveren blijft in de hoek zitten waar de klappen vallen. Het was erg verdienstelijk en in de eerste helft tegen Charleroi zelfs de betere ploeg. Maar de bezoekers smeerden de Waaslanders in de tweede helft echter een (te) zware 0-4-nederlaag aan. Het ontslag van coach Adnan Custovic heeft dus nog niet voor het gewenste schokeffect gezorgd.

Bij de Waaslanders nog geen trainer Arnauld Mercier op de bank. De nieuwe coach observeerde de wedstrijd naast voorzitter Huyck vanuit de tribune. Hulptrainer Dirk Geeraerd nam de honneurs waar en gooide het elftal serieus door elkaar. Moren, Keita, Agyepong en Milosevic verhuisden naar de bank en Dierckx, Vukotic, Emmers en Verreth stonden aan de aftrap. Hierdoor stonden er maar liefst negen Belgen in de basis. Nieuwkomers Durmishaj en Tshibola waren nog niet speelgerechtigd.

De wedstrijd begon zonder echte kansen. In het openingskwartier viel er geen enkel schot tussen de palen te noteren. Daarna kwam een strijdvaardig en moedig Waasland-Beveren uit de startblokken en toonde zich de betere ploeg. De eerste echte kans was dan ook voor de thuisploeg. Emmers zette zich door op de flank en duwde de bal in de loop van Heymans. Via een blok van Diagne belandde de bal over doel. Charleroi kon niet echt dreigen, terwijl Dierckx aan de overzijde maar nipt naast de paal trapte na een voorzet van Badibanga.

De thuisploeg bleef op zoek gaan naar de openingstreffer maar een bal van Dierckx naar Emmers belandde nu weer nipt naast de linkse paal buiten. Penneteau werd even later wederom geholpen door Dessoleil die een poging van Heymans over doel deed belanden.

Koude douche

Plots dan toch Charleroi die de thuisploeg een koude douche bezorgde. Nurio zette zich door op de linkerflank en dropte de bal perfect op het hoofd van de vrijstaande Morioka. De Japanner kopte, met de nodige verontschuldigingen naar de Waaslandse supporters, de bal in de linkerhoek naast de kansloze doelman Gabriël. Emmers trachtte nog voor de rust de gelijkmaker te scoren maar de voorzet van Foulon werd wederom afgeblokt door Nurio.

Het licht gaat uit

Ook na rust bleef de thuisploeg pech hebben. Dierckx kon van geharrewar voor doel gebruikmaken maar zag zijn poging nog van de lijn gehaald door Desolleil. Opnieuw was het Charleroi dat onmiddellijk na die kans uithaalde en een tweede keer scoorde. Marinos gooide de bal centraal naar Bruno, die de bal in de rechterhoek legde.

Plots ging het licht helemaal uit bij de thuisploeg. Morioka stuurde Nicholson weg en de aanvaller trapte de bal van ver voorbij een ver staande doelman Gabriël in de winkelhaak. Een vierde doelpunt van Henen werd via de VAR uiteindelijk ook nog goedgekeurd.