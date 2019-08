Elodie Ouédraogo en Mika Häkkinen samen tegen alcohol in het verkeer

In België speelt alcohol bij één op de vier dodelijke verkeersongevallen een rol. Daarmee is alcohol één van de grote killers in ons verkeer. België behoort daarbij zelfs tot de top in Europa. “Deze cijfers zijn beangstigend. Een mentaliteitsverandering dringt zich op”, aldus F1-legende Mika Häkkinen en voormalig atlete Elodie Ouédraogo. “Als ambassadeurs van #Jointhepact willen we de Belg ertoe aanzetten niet te rijden onder invloed.”