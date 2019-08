Moord in Kaprijke: vrouw (40) om het leven gebracht, dader geeft zichzelf aan

In de Oost-Vlaamse gemeente Kaprijke werd zaterdagmiddag een moord gepleegd. Het slachtoffer, de 40-jarige S.H., werd om het leven gebracht in haar woning in de Hippoliet Van Peenestraat. De vermoedelijke dader J.V. ging zichzelf aangeven bij de lokale politie van de zone Meetjesland.