Spectaculaire beelden tonen het allereerste “zwevende zwembad”

Wie in de toekomst verkoeling wil zoeken in de Britse hoofdstad Londen kan een duikje nemen in een zwembad… op 35 meter boven de grond. Het klinkt futuristisch, maar dat is het niet. De werken zouden nog voor het eind van dit jaar zijn afgerond en vanaf volgende zomer zou de unieke installatie open zijn voor het publiek.