PORTRET. Met Anthoine Hubert verliest de Franse racewereld alweer één van haar grootste aankomende talenten

Met Anthoine Hubert heeft de racerij een jong talent verloren. Een verschrikkelijk ongeluk op Spa-Francorchamps, één waar elke racepiloot bevreesd is, werd de amper 22-jarige Fransman fataal. En talentvol was Hubert zeker: hij gold als één van de grootste aankomende talenten van het Formule 2-veld en had op termijn wellicht in de Formule 1 gereden. Voor Frankrijk is het drama zo mogelijk nog pijnlijker: onze zuiderburen verloren zaterdagmiddag voor de tweede keer in iets meer dan vier jaar tijd één van beste jonge rijders.