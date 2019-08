Sven Nys wil zijn Telenet Baloise Lions zien bevestigen: “Wij hebben opnieuw iets te bewijzen dit jaar”

Zeg niet meer Telenet-Fidea Lions maar Telenet Baloise Lions. In een grote tent op een broeiend hete Balenberg werd zaterdagnamiddag, onder grote publieke belangstelling, het veldritteam van teammanager Sven Nys voorgesteld. Belgisch kampioen Toon Aerts trekt opnieuw de kar. Het vrouwenteam versterkt zich vanaf 1 januari met de Nederlandse Lucinda Brand.

“Wij hebben opnieuw iets te bewijzen dit seizoen”, stelde Sven Nys. “Onze zomer verliep heel goed, net als vorig jaar. We winnen de Ronde van Luik met Nicolas Cleppe. Een beetje onverwacht misschien, maar wel leuk meegenomen. Quinten Hermans reed een sterke TRW en won de Flèche du Sud. In de breedte boekten we zo vooruitgang. We moeten trachten neer te zetten wat we vorig jaar presteerden. Ik ben alvast heel tevreden over de voorbereiding op het nieuwe veldritseizoen, die verliep zonder zware tegenslagen.”

Mathieu van der Poel en Wout van Aert gingen ook in het wegseizoen wel met de meeste aandacht lopen. “Dat is al een tijdje zo. Toch vind ik dat wij ons mannetje meer dan hebben gestaan. Zowel Wout als Mathieu hebben al te kennen gegeven geen volledig veldritseizoen te zullen afwerken. Ik vind dat jammer, want win je als één van die gasten er niet bij is, dan lijkt het of er minder glans op de zege zit. Maar vergeet niet dat we op de Koppenberg heersten en de Belgische kampioen afleveren. Wij hebben bovendien een sterkere lichting vrouwen en Lucinda Brand komt ons op 1 januari 2020 versterken.”

Geen cijfers

Van der Poel, Van Aert en Aerts kleurden vorig seizoen. Wie komt daar nog bij? “Ik ben vooral met mijn ploeg bezig en zie een sterke Lars van der Haar en Quinten Hermans. Voor de rest denk ik aan Daan Soete en Michael Vanthourenhout. Ik ben tevreden over het seizoen als mijn renners het beste van zichzelf geven. Ik wil daar geen cijfers op kleven.”

Het team vaart dit seizoen onder de vlag Telenet Baloise Lions. “Wij hebben een contract tot en met 2020 met Sven Nys. Het wielrennen is ons niet onbekend”, zegt directeur Bart Walraet van Baloise. “Wij hebben de wegploeg Sport Vlaanderen Baloise en zijn naamsponsor van de Baloise Belgium Tour, de vroegere Ronde van België. Met de overname van Fidea is Baloise nu ook in het veldrijden actief. Het plaatsje is nu compleet. We zitten nu dus een heel jaar in de koers.”

Foto: BELGA

Belgisch kampioen veldrijden Toon Aerts liet zich tijdens de wegcampagne in aanloop naar komend veldritseizoen meermaals opvallen. “De bergtrui in de TRW was het summum”, vertelde de 25-jarige Antwerpenaar zaterdag bij de voorstelling van zijn team Telenet Baloise Lions.

“Ik kende wel een dipje na het Belgisch kampioenschap tijdrijden. Mijn focus op die titelstrijd had ik wat getemperd omdat ik zag dat het deelnemersveld kwalitatief een pak sterker was dan de andere jaren. Bovendien startte Wout van Aert net achter mij. De rest van dat verhaal is gekend. Ik wou hem zeker niet in de weg rijden en viel zo wat terug. Daarna ging het minder tot de TRW, om van dan af weer in stijgende lijn te gaan.”

Nog geen ruimer wegprogramma

Aerts heeft er ook een goede ploegstage opzitten. “We hebben kunnen doen wat we wilden doen. Het nu afwachten tot die eerste cross in Eeklo. Dat Wout van Aert en Mathieu van der Poel er enkele wedstrijden niet bij zullen zijn, verandert niets voor mij. Ik ga altijd voluit. Voor de klassementen zal de afwezigheid van die twee wel in mijn voordeel spelen. Ik zet daar dan ook vol op in. Het Belgisch kampioenschap is dit seizoen niet echt op mijn lijf geschreven. Het WK kan nog positief uitvallen, als het parcours echt modderig wordt.”

“Ik heb nog niet de intentie om, zoals Van Aert en Van der Poel over te stappen op een ruimer wegprogramma. Een crosser heeft zes doelen die hij kan halen in één seizoen. De drie kampioenschappen en dan de drie klassementen. Pak ik ooit eens zes op zes, dan verleg ik misschien de focus en dat is zeker nog niet aan de orde.”

Foto: BELGA

De 24-jarige Quinten Hermans wil zich komend seizoen nog meer profileren en opnieuw een stap vooruit zetten. Hij ambieert alvast een plaats in de top vijf van de UCI-ranking. “Het is moeilijk om nu te zeggen of ik goed ga zijn in de eerste veldrit van het seizoen, maar mijn gevoel zegt van wel”, verklaarde Hermans zaterdag op de teamvoorstelling van Telenet Baloise Lions.

“Vorig jaar had ik wel die uitschieter in de Ronde van Wallonië. Die had ik nu niet. Erger nog, ik werd dit jaar ziek in diezelfde rittenkoers. Daardoor bleven de resultaten ook uit. In de Flèche du Sud (drie ritzeges en eindzege) was het dan wel weer prijs.”

“De tijd dat ik vijf procent beter werd elk jaar is voorbij. Het is hier en daar nog een procentje, maar mij hoor je niet klagen. Ik denk dat ik nu in het groepje zit waarin Michael Vanthourenhout, Laurens Sweeck en dergelijke zitten. Zo kan ik meegaan tot het einde, waar ik voorheen in de slotronde of net daarvoor moest afhaken. Het komt erop neer een hele winter goed te zijn, al zijn er wel twee periodes. De eerste volgt nu al tot oktober en dan zijn er de maanden december en januari waar de kampioenschappen in liggen.”

“Ik blijf volop crosser, ook al is er interesse van enkele wegploegen. Ik wil de komende twee seizoenen me nog volledig toeleggen op het veldrijden. Ik heb trouwens meer voeling met de Ardense koersen. Zeker met mijn lichaamsbouw.”

“Mijn contract bij Telenet Baloise Lions loopt op 31 december af. Waar mijn toekomst daarna ligt, kan ik nog niet meedelen. Ik wil me wel nog meermaals tonen in het shirt van mijn huidige ploeg.” .

Foto: BELGA

Lucinda Brand was zaterdag een opgemerkte gaste bij de ploegvoorstelling van Telenet-Baloise Lions. De 30-jarige Nederlandse maakte de ploegstage mee met haar nieuwe veldritploeg, die ze zal versterken vanaf 1 januari 2020.

“Bij Telenet-Baloise kan ik mijn ambities verder ontwikkelen”, zegt Brand. “Ik ben natuurlijk veel structuur en professionaliteit gewend bij Sunweb, maar in het veld is dat niet zo. Hier kan dat wel. En ik rijd in 2020 op de weg ook in het shirt van Trek-Segafredo. Een hele verandering dus.”

De Nederlandse moet nog wat schaven aan haar techniek in het veld. Bij Sven Nys zit ze dus gebeiteld “Ik denk dat ik ooit in Overijse zowat elk paaltje geraakt”, schatert Brand. “Onder druk presteer je natuurlijk altijd anders. Maar wat betreft mijn stuurmanskunst, heb ik zeker progressie gemaakt. Ik ga nu eerst de focus leggen op het komende wereldkampioenschap op de weg. Ik rijd zeker nog geen volledig crossseizoen. Ik heb ook de volledige vrijheid bij Telenet-Baloise Lions om te doen waar ik zin in heb.”

Foto: BELGA

Nys kan ook nog rekenen op “zijn rots in de branding” Ellen Van Loy. “De ambitie is zeker nog niet geminderd. Ik wil er nog altijd voluit voor gaan”, zegt de 38-jarige Van Loy. “Ik wil in dit team mijn ervaring doorgeven. Ik heb een goede zomer achter de rug en lijk klaar voor het komende veldritseizoen. Vorig seizoen ging goed, tot mijn val. Waarna ik moest revalideren en gedwongen aan de kant moest blijven. Het was om de muren op te lopen. De dokter stelde me zes weken rust voor, na twee weken wou ik opnieuw voluit gaan. De honger is er dus zeker nog.”

Samenstelling Telenet-Baloise Lions:

Eliterenners: Jim Aernouts, Thijs Aerts, Toon Aerts, Nicolas Cleppe, Quinten Hermans, Lars van der Haar (Ned) en Corné van Kessel (Ned)

Beloften: Yentl Bekaert en Andreas Goeman

Vrouwen: Ellen Van Loy, Marthe Truyen en Fleur Nagengast (Ned)

Sportdirecteurs: Kris Wouters en Eric Braes

Teammanager: Sven Nys