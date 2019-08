Dodelijk ongeval in Francorchamps gebeurde op een plek waar het al vaker fout liep

De zware crash tijdens de F2-race in het kader van de Grand Prix van België toont aan dat het circuit van Francorchamps niet alleen één van de mooiste, maar ook één van de meest risicovolle omlopen ter wereld is. Het dodelijk ongeval waarbij Anthoine Hubert zaterdag het leven liet is niet het eerste op de beruchte Raidillon. En zal ook niet het laatste zijn.