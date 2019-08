In Noorwegen zijn vier personen om het leven gekomen bij het neerstorten van een helikopter. Het ongeval gebeurde zaterdag in de buurt van de stad Alta in het noorden van het land, meldt het bevoegde reddingscoördinatiecentrum.

Aan boord van de helikopter zaten zes inzittenden. Een van hen kreeg ter plaatse verzorging en werd later naar een ziekenhuis gebracht. Een andere passagier is vermist. De oorzaak van het ongeval is onduidelijk.