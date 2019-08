Formule 2-race van zondag op Spa-Francorchamps afgelast, Grote Prijs Formule 1 gaat gewoon door

De raceorganisatie heeft besloten om de tweede Formule 2-race op het circuit van Spa-Francorchamps af te gelasten uit respect voor de overleden Anthoine Hubert. De 22-jarige Fransman kwam zaterdagmiddag om het leven bij een tragisch ongeluk tijdens de eerste Formule 2-race. De andere wedstrijden van zondag, waaronder de Grote Prijs Formule 1, zullen wel zoals gepland doorgaan.

De organisatie van de F1, F2 en F3 maakte het nieuws bekend via een statement. “We zijn diep bedroefd door het overlijden van Anthoine Hubert na een verschrikkelijke crash tijdens de hoofdrace op Spa-Francorchamps eerder vandaag, waarbij nog drie andere rijders betrokken waren. We willen ons medeleven betuigen aan de familie en vrienden van Anthoine. We willen ook onze oprechte deelneming betuigen aan het volledige Arden-team.”

“Anthoine maakte sinds 2017 deel uit van onze paddock. Hij was een fantastische coureur die een geweldige toekomst voor zich had. Hij werd vorig jaar GP3-kampioen en heeft dit seizoen twee keer gewonnen in de Formule 2, in Monaco en in zijn thuisrace in Le Castellet. Hij was vriendelijk naar iedereen, lachte altijd en zijn positieve houding was aanstekelijk. Hij zal enorm gemist worden. Uit respect is de race van morgen (zondag, nvdr.) geannuleerd.”