Boli bezorgt Kanaries eerste uitzege

STVV deed zaterdag in de vooravond een uitstekende zaak door met 0-2 te gaan winnen in het Kehrwegstadion. Yohan Boli scoorde zowel voor als na de rust. Sint-Truiden heeft in Steve De Ridder duidelijk een nieuwe draaischijf op het middenveld gevonden en pakte een eerste uitzege van het seizoen. Een zwak Eupen blijft steken op 2 op 18.