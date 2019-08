Max Verstappen start als 5de: “Motor geeft niet het volle vermogen”

Francorchamps -

Na vier beresterke Grand Prix moet Max Verstappen in Francorchamps - voor een massa oranje fans - even een stapje terugzetten: hij start zondag (15.10 uur) als vijfde. De Maaseikenaar verloor in de kwalificaties enkele tienden door een probleem met de motor. “Elke keer als we wat meer power vragen, geeft de motor een error.”