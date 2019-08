Fransman Vincent Luis is wereldkampioen triatlon, Marten Van Riel vijfde in eindstand

De 30-jarige Fransman Vincent Luis heeft zich zaterdag in het Zwitserse Lausanne tot wereldkampioen triatlon korte afstand gekroond. Een vijfde plaats in de achtste en laatste manche van de World Series volstond. De Noor Kristian Blummenfelt won in 1u50:46, voor de Spanjaarden Mario Mola en Fernando Alarza.

Marten Van Riel finishte als negende en werd vijfde in de eindstand. Jelle Geens gaf na een lekke band in het slot van de fietsproef op. Hij beëindigt de World Series als veertiende.

Het wereldkampioenschap brengt de resultaten van het seizoen tussen maart en september in rekening. Voor 2009 werd de wereldtitel nog uitgevochten in één wedstrijd. Luis volgt zijn trainingspartner Mario Mola op. De Spanjaard was de sterkste in 2016, 2017 en 2018.

Vincent Luis was de meest constante triatleet van het seizoen. Midden mei won hij op de olympische afstand in het Japanse Yokohoma en in juli pakte hij een tweede plaats op de sprintafstand in Hamburg. Bij de triatlon in ploegverband behaalde hij met het Franse team (samen met Cassandre Beaugrand, Emilie Morier, en Léo Bergère) een tweede opeenvolgende titel in de gemengde estafette.