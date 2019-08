Jasper Stuyven is de nieuwe leider in Ronde van Duitsland, Kasper Asgreen is hem net te snel af voor ritzege

Jasper Stuyven (Trek-Segafredo) is de nieuwe leider in de Ronde van Duitsland (2.BC). De 27-jarige Leuvenaar werd tweede in de derde rit, 189 kilometer tussen Göttingen en Eisenach, na de Deen Kasper Asgreen (Deceuninck-Quick Step) die Stuyven versloeg in een sprint met twee. De Italiaan Sonny Colbrelli (Bahrain-Merida) won de sprint voor de derde plaats.

Nadat Julian Alaphilippe vrijdag minuten verloor en in een vierde pelotonnetje verzeilde, besloot de Fransman, tweevoudig ritwinnaar in jongste de Tour de France, zaterdag zich positief in de kijker te rijden. Hij schoof mee in de vroege vlucht, met ook nog Mads Pedersen en Mika Herning.

Maximaal gunde het peloton hen bijna 8 minuten voorsprong en toen de bonus nog amper 2 minuten bedroeg, besloot de Fransman vooraan te versnellen, enkel Pedersen kon nog volgen. Het bleek een maat voor niks, op 22 km werden ze dan toch gegrepen.

De finale, met twee stevige hellingen, had intussen wel het peloton in stukken gebroken, leider Alexander Kristoff was verzeild in een tweede groep. Het was Jasper Stuyven die op 3 km een beslissende aanval plaatste, enkel Asgreen wist hem nog onder de vod van de slotkilometer bij te benen.

In de sprint vloerde de Deen onze landgenoot. De sprint om plek drie kwam 17 seconden later op naam van Sonny Colbrelli, voor Yves Lampaert, met Jens Keukeleire finishte nog een derde landgenoot met een achtste plaats in de top tien. Stuyven telt nu 13 seconden voorsprong op Colbrelli, 18 op Alexey Lutsenko, 19 op Yves Lampaert.

De Ronde van Duitsland eindigt zondag. Vorig jaar was de eindzege voor de Sloveen Matej Mohoric.