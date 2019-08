Verdachte in Belgisch drugsonderzoek aangehouden in Zweden

In het kader van de internationale politie-operatie ‘Per-Peco’, die geleid wordt vanuit België, is in Zweden een nieuwe verdachte aangehouden. Dat meldt de federale gerechtelijke politie (FGP) van Bergen-Doornik. In april leidden huiszoekingen in verschillende landen nog tot de inbeslagname van onder meer 8.255 cannabisplanten, 200 gram cocaïne, luxewagens en grote sommen geld.

‘Per-Peco’ is een grootschalige politieoperatie gericht tegen cannabisplantages in vijf landen: België, Nederland, Frankrijk, Italië en Groot-Brittannië. In april ontdekten zowat 645 agenten tijdens huiszoekingen in België, Frankrijk en Nederland 17 cannabisplantages.

In ons land werden toen 39 huiszoekingen uitgevoerd, met 54 arrestaties en 17 aanhoudingen tot gevolg. In Frankrijk werden twee mensen aangehouden, in Nederland drie. De operatie had het hoofdzakelijk gemunt op Albanese criminele bendes.

Ons land maakte in het onderzoek ook een rogatoire opdracht over aan de Zweedse autoriteiten. Daardoor werd “nieuwe positieve vooruitgang” geboekt, zo zegt de directeur van de FGP van Bergen-Doornik, François Farcy, zaterdag. Zo werd een nieuwe verdachte opgepakt, tegen wie een Europees aanhoudingsbevel is uitgevaardigd.