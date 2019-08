Dit stinkende insect reist mee met rugzaktoeristen en bedreigt nu ons fruit

Experts verwachten dat de bruin marmeren Aziatische stinkwants binnen de kortste keren ook onze fruit- en landbouwoogsten zal aantasten. Tim Beliën, afdelingshoofd Zoölogie bij het Proefcentrum voor Fruitteelt (Pcfruit) in Kerkom, roept op tot alertheid en vraagt waarnemingen te melden. In andere Europese landen gaat het al om een echte plaag.

De aantasting in de fruit- en groenteteelt door de bruin marmeren Aziatische stinkwants (halyomorpha halys) neemt grote vormen aan in de ons omringende landen. Sinds de eerste meldingen in 2017 komt het ...