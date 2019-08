De rush naar school en werk laat doorsnee weinig tijd over voor jezelf. Wil je er toch snel fris en uitgeslapen uitzien? Dat kan metde juiste ploetermoedermake-up (ook geschikt voor wie geen kind aan haar rok heeft hangen).

Terug naar school betekent ook terug naar een vaste, vaak tot op de minuut getimede ochtendroutine. Vaak heb je geen tijd voor (of zin in) een uitgebreide make-uproutine. Wil je in nog geen vijf minuten ...