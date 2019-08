Stoffel Vandoorne op shortlist om Ocon op te volgen bij Mercedes

Francorchamps -

Stoffel Vandoorne is een van de kandidaten om reserverijder en simulatortester te worden bij Mercedes. Die rol wordt momenteel vervuld door Esteban Ocon, maar de Fransman verkast na dit seizoen naar Renault. Vandoorne is de kopman van Mercedes in de Formule E en het is niet duidelijk hoe die twee functies te combineren zijn, want de kalenders overlappen voordurend.