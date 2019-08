Koningin Mathilde neemt niet op wanneer koning belt en andere opvallende fragmenten uit Duitse docu

ZDF, de best bekeken tv-zender van Duitsland, zendt zaterdagavond een documentaire uit over onze koningin Mathilde. Een cameraploeg volgde haar bijna een jaar in binnen- en buitenland. Onze royaltywatcher bekeek de drie kwartier durende reportage al. Hij zag hoe Mathilde een telefoontje van Filip negeerde, hoe zelfs de nummerplaat van haar wagen haar plek aanduidt en hoe ze haar modeontwerper een paniekaanval bezorgde.