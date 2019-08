Student versiert afspraakjes met abnormaal lange duim: “Ja, hij is echt”

Een Amerikaanse student maakt furore op het internet door te pochen met een lichaamsdeel dat veel langer is dan bij een normale man.

De duim van Jacob Pina (20) is maar liefst twaalf centimeter lang, meer dan het dubbele dan het gemiddelde. Pina verzekert dat zijn duim echt is en dat hij “nooit een partijtje duimworstelen verliest”. Zo’n lange vinger is echter niet alleen leuk om kunstjes uit te voeren op feestjes, zo blijkt. Het geeft de student ook de perfecte openingszin om afspraakjes te versieren: “Ooit al iets gehad met een kerel met een reusachtige duim?”