De CBD-pop-up van Ian Thomas in de Antwerpse Kloosterstraat is terug open. Al op woensdag, de eerste openingsdag, werd Gano verzegeld door de politie. De winkel met Ian Thomas als gezicht kwam er om de nieuwe producten met CBD, een substantie uit de cannabisplant, voor te stellen. Het parket komt nu terug op de beslissing.

“Het was een onterechte actie van het parket om onze zaak te verzegelen. Het is een fout die zij erkennen”, zegt zaakvoerster Ina Averhals. “Daarom is de zaak vrijdag rond 17u16 ontzegeld.”

