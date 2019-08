Oud-Vlaams Parlementsvoorzitter Kris Van Dijck riskeert alcoholslot na dronken crash

Kris Van Dijck (N-VA), de in opspraak gekomen Desselse burgemeester en voormalig Vlaams Parlementsvoorzitter, riskeert een alcoholslot in zijn auto. Dat is onderdeel van de straf die het parket vorderde, nadat de politicus in juli dronken tegen een aanhangwagen reed. De politierechter beslist maandag of het slot er al dan niet komt.