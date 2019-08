Belgische vrouw moet Zwitserland uit omdat ze niet genoeg geld heeft

Een vrouw met de Belgische nationaliteit is niet langer welkom in Zwitserland, het land waar ze nochtans geboren werd als kind van twee Zwitserse ouders. Maar een rechter is onverbiddelijk: ze heeft niet genoeg geld en mag daarom niet blijven.

De vrouw werd in de jaren 50 geboren in Zwitserland, melden lokale media. Toen ze 10 jaar was, liep het huwelijk van haar Zwitserse ouders op de klippen. Haar moeder trouwde daarop met een Belgische man en ze verhuisde mee naar België. Van dubbele nationaliteiten was toen nog geen sprake in Zwitserland, dus verloor de moeder haar Zwitserse nationaliteit omdat ze de Zwitserse autoriteiten niet op de hoogte gebracht had van haar verhuis.

Ook haar dochter verloor de Zwitserse nationaliteit toen ze met een Belg trouwde. Maar op 49-jarige leeftijd besloot ze toch terug te gaan naar haar geboorteland. Ze nam haar eigen dochter mee, maar had veel moeite om werk te vinden als alleenstaande moeder. Eind 2016 had ze al 265.000 Zwitserse frank, ongeveer 242.000 euro, aan uitkeringen gekregen. Te veel, vond de Zwitserse overheid.

Geen verblijfsvergunning meer

En dus werd de verblijfsvergunning van de vrouw niet verlengd. Om die te krijgen, moeten niet-Zwitsers immers bewijzen dat ze voor zichzelf kunnen zorgen, ook op financieel vlak. Maar dat vonden de Zwitsers in het geval van de Belgische niet bewezen. Bovendien had ze het grootste deel van haar leven in België doorgebracht, dus zou het niet moeilijk zijn voor haar om daar opnieuw te aarden.

De vrouw ging nog in beroep en kon het pijnlijke vonnis nog twee jaar uitstellen, maar nu is het zover: de rechter heeft beslist dat ze het land moet verlaten. Ook ditmaal kan ze in beroep gaan, maar het is nog onduidelijk of ze dat zal doen.