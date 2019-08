Als u het ons vraagt, de toekomstige kampioen in eerste provinciale moet gezocht worden tussen Herk FC, Zonhoven United, Torpedo, Park, Bree-Beek en Koersel. Of er zou een verrassing van formaat uit de bus moeten vallen. Alken misschien, zoals door één trainer (Ghys) wordt aangestipt. Onderaan verwachten we een even spannende strijd. E. Mechelen a/d Maas, Halen, maar ook Bregel, Schoonbeek-Beverst en Meeuwen verwachten we in de onderste helft. Het is aan hen om ons ongelijk te bewijzen. En dan willen we ons ook graag excuseren voor de onderschatting. Wij lichten de zestien eersteprovincialers alvast even door.