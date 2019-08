Roberto Martinez over Duivelse ambitie, dochtertje Sofiana, de Limburgse keepers en zijn aflopend contract

Nu vrijdag 6 september spelen de Belgen in San Marino. Drie dagen later treffen ze Schotland. Kwalificatiewedstrijden voor het EK. Opwarmertjes. Want de lat heeft bij de Rode Duivels nooit hoger gelegen dan nu. Roberto Martinez wil oogsten en eist scherpte. “Ik kan niet aanvaarden dat een speler bij de nationale ploeg zou denken dat een gelijkspel voldoende is”, aldus de bondscoach.