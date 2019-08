De Belgische IS-strijder Anouar Haddouchi is dit voorjaar in Syrië op­gepakt. Na de val van Baghouz, het laatste bolwerk van de terreurbeweging IS in Syrië, heeft hij zich met zijn vrouw Julie Maes (32) en zijn kinderen overgegeven. Hij zit in een gevangenis van de Syrische Democratische Strijdkrachten.