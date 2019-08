“Ik probeer strengheid, humor en begrip te combineren”

Limburgse rechter Pieter Jan Steverlinck is nieuw gezicht in ‘De Rechtbank’

HASSELT“Ik denk dat ik op een zitting gewoon mezelf ben. Een journalist omschreef mijn stijl als een mix van strengheid gecombineerd met een vleugje humor en waar nodig een portie compassie. Daar kan ik mee leven”, beschrijft de Limburgse rechter Pieter Jan Steverlinck (39) zijn stijl. Oordelen kunt u zelf: live in de rechtbanken van Hasselt en Tongeren of sinds maandag in het VIER-programma ‘De Rechtbank’.