BOCHOLTOp een BMW F650 GS motor met vier onderbroeken en wat shirts realiseren twee jonge zestigers uit Bocholt en Lommel een jongensdroom: de avontuurlijke rit naar Dakar, en terug. De 18.000 kilometer zijn niet zonder risico, vooral de tochten dwars door de Sahara worden zwaar. “Dit is topsport. Twee maanden, tien uur per dag op een motor, die we mogelijk nog met onze handen uit de woestijn moeten graven.” Carlo Branders en Bèrke Heijnen zijn kinderlijk enthousiast maar niet naïef en onervaren.