Het nieuwe Familie-seizoen begon deze week met een knal én eindigt daar ook mee. Want voor we het weekend ingaan, laat VTM ons toch nog even zweten. Tijdens de aflevering zien we als laatste beeld hoe Jan (Jef De Smedt) in een auto-ongeval terechtkomt. In deze eenrichtingsstraat hadden de twee dronken vrienden Rudi (Werner De Smedt) en Niko (Jo Hens) een verkeersbord gestolen. De nietsvermoedende Jan reed de straat in, wat leidde tot een aanrijding met zijn tegenligger.