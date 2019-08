Proces over aanslagen 9/11 moet in 2021 beginnen

Het proces tegen vijf mannen die ervan zijn beschuldigd de aanslagen van 11 september 2001 in de VS te hebben beraamd, moet in 2021 beginnen. Dit bericht de krant New York Times (NYT) vrijdag, op gezag van een gerechtelijk document met een kalender voor het indienen van stukken.

De bevoegde rechter, kolonel Shane Cohen, bepaalde dat op de Amerikaanse basis van Guantánamo op Cuba op 11 januari 2021 de selectie van de militaire jury begint. Die moet vijf mannen berechten, die de doodstraf riskeren. Onder hen is er het zelfverklaarde brein van de aanslagen, Khaled Sjeikh Mohammed.

Noch het Pentagon, noch de advocaten van de partijen hebben voorlopig het bericht in de NYT bevestigd.

Guantanamo Bay

De vijf zitten al een vijftiental jaar vast op Guantánamo Bay en zijn tien jaar geleden in beschuldiging gesteld. De procedure bleef niettemin aanslepen vanwege de extreme complexiteit van de zaak.

De aanslagen bestonden uit vier gekaapte vliegtuigen waarvan er twee insloegen in de WTC-torens in New York, één in het Pentagon in Washington, en één crashte in een veld in Pennsylvania. Bijna drieduizend personen kwamen om.