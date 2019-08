Reynders: ‘Strijd tegen ontbossing moet ook in Afrika worden gevoerd’

Nu de discussie over de bosbranden in het Braziliaanse Amazonegebied oplaait, moet er ook aandacht zijn voor de ontbossing in Afrika. Dat zegt minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders in Helsinki, tijdens een gesprek met zijn Europese ambtgenoten.

‘We moeten op een ruimer niveau nadenken over het bewaren van onze natuurlijke rijkdommen’, aldus Reynders. ‘In Afrika woedt dezelfde problematiek. We moeten nadenken hoe we de lokale bevolking toegang tot landbouwgrond kunnen geven.’

In Afrika is de tendens negatief. In Ghana werd vorig jaar, vergeleken met 2017, 60 procent meer tropisch woud gekapt. In Ivoorkust bedroeg de stijging 26 procent. De cacaoteelt en de goudmijnen zijn daar de grootste boosdoeners.

Volgens Reynders moet er meer aandacht zijn voor natuur en klimaat in handelsakkoorden. ‘Moeten we vlees en andere producten accepteren uit gebied dat wordt ontbost’, vraagt hij zich af. ‘En hoe kunnen we dat controleren?’

Volgens hem moeten het Europees Parlement en de volgende Europese Commissie, waarvan hij deel uitmaakt, positie innemen. ‘De EU moet een voorbeeld kunnen stellen’, vindt Reynders.

Finland zette dan weer het noordpoolgebied op de agenda van de Europese ministers. Dat geniet een groeiende geopolitieke aandacht, zoals afgelopen weken onder meer bleek uit de interesse van de Amerikaanse president Donald Trump om Groenland over te kopen van Denemarken. Ook Rusland en China zijn geïnteresseerd in het noordpoolgebied, onder meer voor scheepvaartroutes en natuurlijke rijkdommen.