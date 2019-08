CEO van STVV spreekt eindelijk: “Ik kan rechtstreeks naar voorzitters van Juventus en Inter bellen”

STVV beleeft niet zijn beste seizoensstart ooit. Dan drukken we ons nog zacht uit. De voorbije weken verkeerden de Kanaries in zwaar weer. De supporters morden, de bazen zwegen. Tot vandaag. Wij nodigden Takayuki Tateishi uit voor een sushi-lunch. De CEO spreekt. Eindelijk. Met sushi-eetstokjes in de aanslag.