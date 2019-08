Topdokter schrijft boek over ‘Gluten, lactose en co’: “Iedereen eet, iedereen kakt”

Gent -

“Nee, we zijn niet allemaal allergisch voor gluten. En melk is niet de baarlijke duivel, zolang je maar geen liter per dag naar binnen giet.” Topdokter Danny De Looze maakt in zijn boek ‘Gluten, lactose en co’ komaf met nonsens en halve waarheden over voeding, spijsvertering en stoelgang.