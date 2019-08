Nummer 33 van de wereld krijgt stevige boete omdat ze onvoldoende haar best deed op de US Open

De Spaanse tennister Carla Suarez Navarro (WTA-33) heeft een boete van 40.000 dollar gekregen voor haar gebrek aan inzet in de eerste ronde van de US Open. Dat liet de organisatie vrijdag weten.

Navarro nam het op tegen de Hongaarse Timea Babos (WTA-112), verloor de eerste set met 6-2 en gaf vervolgens op. Die opgave kwam er volgens de Spaanse door een probleem aan de onderrug. De organisatie is echter van oordeel dat ze zich ondanks die blessure meer had kunnen inspannen. “Na het bestuderen van de conclusies van onze medische ploeg en de observatoren van Grand Slam is bepaald dat Suarez Navarro zich niet gedroeg volgens de vereiste professionele standaarden”, klonk het in een mededeling van de US Open.

Voor een uitschakeling in de eerste ronde van het US Open krijg je 58.000 dollar, meteen ook het maximumbedrag dat de organisatie kan afnemen bij onvoldoende inzet. Wie er in de tweede ronde uitgaat, strijkt al 100.000 dollar op.