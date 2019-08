Plopsa waarschuwt voor valse acties op internet: “Klik niet en betaal zeker niet”

Wees op je hoede voor valse acties die toegangstickets en jaarabonnementen voor de parken van Plopsa beloven. Ze zijn vals, laat de Plopsa Group weten. Niet klikken en zeker niet betalen is de boodschap.

De valse advertenties en artikels doen via Facebook en via mail de ronde. Het gaat om nepberichten, benadrukt Plopsa Group, die mensen aansporen om te betalen. “Naast de zogenaamde phishingberichten waarbij oplichters gevoelige informatie proberen te verkrijgen om het vervolgens te misbruiken, is het nu ook zo dat bepaalde berichten mensen aansporen om tot een betaling over te gaan. Het gaat van berichten waarbij mensen via een wedstrijd kans maken op een ‘Cadeaukaart’ ter waarde van 150 euro tot ‘toegangstickets’ voor 35- en 49-jarige vrouwen die aan slechts 1,50 euro aangeboden worden”, klinkt het.

Plopsa Group raadt dan ook aan om alleen op haar officiële communicatiekanalen of die van partners aan wedstrijden of acties deel te nemen. “Er zijn al verschillende personen die ons contacteerden die al een betaling verricht hebben. Dat geld zijn ze uiteraard kwijt. We willen dus iedereen waarschuwen om op dergelijke berichten niet te klikken en in geen geval tot betaling over te gaan”, zegt Sebastien Momerency, Marketing Director van de Plopsa Group.