Dierenasiel haalt hond weg bij baasje na filmpje waarin dier zwaar mishandeld wordt: “Die man is zich van geen kwaad bewust”

Een dierenasiel heeft een hond weggehaald bij zijn nieuwe baasjes nadat een filmpje was opgedoken waarin de Engelse bull terriër zwaar mishandeld wordt. De man schopte het dier meermaals en greep het bij de keel, allemaal om het te doen luisteren. “Hij was zich van geen kwaad bewust”, klinkt het bij het dierenasiel. “Maar geen enkele hond, hoe moeilijk ook, verdient zoiets.”

Een engeltje is de Engelse bull terriër Chivas niet. Maar wat het dier moest doorstaan bij zijn nieuwe baasjes omdat hij niet wilde luisteren, tart alle verbeelding. De man die de video zelf op Facebook postte, geeft het dier enkele trappen in de ribben en tikken tegen de kop om het vervolgens bij de keel te grijpen en met de kop tegen de grond te duwen. “Luisteren moet je doen”, zegt hij, terwijl zijn filmende partner hem aanmoedigt.

Het filmpje dook maandagochtend op sociale media op. Meteen kwamen meerdere meldingen en telefoons binnen bij Het Blauwe Kruis van België, het dierenasiel in Wommelgem waar het dier voordien verbleef. “Toen we het zagen, zijn onze mensen meteen in de auto gesprongen en naar daar gereden om het dier daar weg te halen”, zegt Elke, afdelingshoofd van het dierenasiel.

Van geen kwaad bewust

De man probeerde aanvankelijk nog te vluchten voor de mensen van het dierenasiel, maar deed daarna niet al te moeilijk bij het weghalen van zijn hond. “Ik had meer verzet van hem verwacht”, aldus Elke. “Hij probeerde zich goed te praten door te zeggen dat de hond zich misdragen had. Maar er is niets dat een hond kan doen dat je die zo moet aanpakken. Tot nu is de man zich nog altijd van geen kwaad bewust.”

Het incident heeft geen sporen nagelaten bij Chivas, zegt Elke. “Hij doet normaal en is nu bij een pleeggezin.” Daar wordt hij tijdelijk opgevangen. “Chivas heeft wel al laten zien dat hij niet de makkelijkste is. We volgen hem op de voet. Maar getraumatiseerd zal hij niet zijn. Honden zijn heel veerkrachtig en passen zich goed aan nieuwe situaties aan. De mishandeling moet al heel langdurig zijn om echt trauma’s te veroorzaken.”