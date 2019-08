Borussia Dortmund bevestigt: Axel Witsel sukkelt met adductoren

Axel Witsel heeft een blessure aan de adductoren opgelopen en moet een rust- en herstelperiode inlassen. Dat laat zijn club Borussia Dortmund vrijdag weten.

Bondscoach Roberto Martinez liet de controlerende middenvelder eerder op de dag al uit zijn selectie voor de EK-kwalificatiewedstrijden in San Marino en Schotland.

Wanneer Witsel opnieuw hersteld zal zijn van de liesblessure, is nog afwachten. Dortmund doet het zaterdag alvast zonder hem in de uitmatch bij Union Berlijn. Thorgan Hazard sukkelt met de ribben maar zit wel in de selectie van Martinez. Ook hij doet in Berlijn niet mee.