Collectie van Martin Margiela onder de hamer in Parijs

In Parijs zullen in september items uit de privécollectie van Martin Margiela worden geveild bij veilinghuis Sotheby’s. In totaal zou het gaan om zo’n 220 stuks van de Belgische ontwerper, die er tot op de dag van vandaag in slaagt om een mysterie te creëren rond zijn identiteit.

Tijdens de online veiling, die plaatsvindt van donderdag 19 september tot dinsdag 1 oktober, zullen veel stuks verkocht worden die dateren uit de tijd waarin Margiela zelf aan het roer stond van het label. Sotheby’s verwacht een recordopbrengst. Bij een uitverkoop eerder dit jaar werd immers 26.662 dollar (omgerekend 24.000 euro) opgehaald voor een doorzichtige jurk, gemaakt van kledingzakken en plakband, uit de herfst- en wintercollectie van 1992. Dat was tien keer meer dan de beoogde opbrengst.

Vooral Japanse verzamelaars koesteren het werk van Margiela, die erom bekendstaat zijn ontwerpen te deconstrueren en te maken met onverwachte materialen. Op de aankomende veiling zal onder meer een ontwerp onder de hamer gaan dat is samengesteld uit verschillende lapjes, die aan elkaar zijn genaaid en een smokingvest vormen. In totaal zijn er slechts vijf exemplaren van gemaakt.

Martin Margiela, die destijds weigerde om interviews te geven of een buiging te maken aan het einde van de modeshow waardoor zijn identiteit voor velen een groot geheim is, verliet zijn label zonder uitleg in 2014. Hij verkoos John Galliano tot zijn opvolger en gaf de designer één advies om het label voort te zetten: “Doe er vooral je eigen ding mee.”